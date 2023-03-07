Коробов Василий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Коробов Трофим Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Коробова Просковья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Коробова Просковья Иванова
Место жительства
1850
142 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847