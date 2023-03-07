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Коробов Василий Трофимов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Коробов Трофим Андреев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Коробова Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Коробова Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
142 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Просковья Иванова

Смерть
1847
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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