Коробов Иван Трофимов
мужской, родился 1833, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1840, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецКоробов Трофим Андреев1785 г.р.
МатьКоробова Татьяна Петрова1791 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Коробов Трофим Андреев
Мать: Коробова Татьяна Петрова
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1840
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область