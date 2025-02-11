Коробов Иван Трофимов 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Коробов Иван Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1833, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1840, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Коробов Трофим Андреев1785 г.р.
Мать
Коробова Татьяна Петрова1791 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Коробов Трофим Андреев

Мать: Коробова Татьяна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1840
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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