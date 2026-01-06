Ульянов Иван Дмитриевич 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянов Иван Дмитриевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1919, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер ?.10.1944

Отец
Ульянов Дмитрий Сергеевич15.07.1898 ст. г.р.
Мать
Ульянова Анна Григорьевна03.01.1898 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Ульянов Дмитрий Сергеевич

Мать: Ульянова Анна Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Военная служба
Неизвестно

Механик водитель танка Т-34. Второй танковый Ботальон 63 гвардейской танковой Челябинской Краснознаменной бригады. Попал в плен в октябре 1944. Освобождён. Гвардии старший сержант Гвардии Старший сержант Попал в окружение в Галиции в 1944г

Попал в плен (военное)
?.10.1944

ОСВОБОЖДЕН

Попал в плен (военное)
?.10.1944

Смерть
?.10.1944

Попал в окружение в 1944г в Галиции

Военная награда
29.01.1945

Орден Славы 3 степени

Военная награда
06.04.1985

Орден отечественной войны 2 степени

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