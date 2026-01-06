Ульянов Иван Дмитриевич
мужской, родился 1919, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер ?.10.1944
ОтецУльянов Дмитрий Сергеевич15.07.1898 ст. г.р.
МатьУльянова Анна Григорьевна03.01.1898 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Попал в плен (военное)
?.10.1944
Попал в плен (военное)
?.10.1944
Смерть
?.10.1944
Военная награда
29.01.1945
Военная награда
06.04.1985