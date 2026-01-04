Ульянов Дмитрий Сергеевич 15.07.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянов Дмитрий Сергеевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 15.07.1898 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер 11.07.1943

Отец
Ульянов Сергей Миронович02.10.1860 ст. г.р.
Мать
Ульянова (Начатова) Евдокия Михайловна01.02.1861 ст. г.р.
Супруги
Ульянова Анна Григорьевна03.01.1898 ст. г.р.
Дети
Ульянов Иван Дмитриевич1919 г.р.
Ульянова Екатерина Дмитриевна13.11.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898 ст.

Отец: Ульянов Сергей Миронович

Мать: Ульянова (Начатова) Евдокия Михайловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Анна Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Награда
Неизвестно
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Вступление в партию
Неизвестно

Беспартийный

Работа или профессия
Неизвестно

КАМЕНЩИК гражданская профессия

Образование
Неизвестно
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

4 класса начальной школы

Крещение
16.07.1898 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ульянов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
13.11.1923

Дочь: Ульянова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
06.05.1932

Сын: Ульянов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Осуждение
1938

Имелась судимость 3 года

Работа или профессия
До 1941
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Каменщик

Место жительства
До 1941
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

В АНКЕТЕ 4 ДЕТЕЙ

Призыв на военную службу
18.11.1941

Ветеран 2 войн (1 мировой и ВОВ)

Военная служба
С 18.11.1941

Рядовой, курсант, красноармеец Военная подготовка 2 месяца п/п 45844-"г" Участник Сталинградского сражения

Смерть
11.07.1943

Пропал без вести 887 стрелковый полк 440 стрелковый полк 64 стрелковой дивизии (II) 103 отдельный дорожно-эксплуатационный батальон 19 гвардейский стрелковый корпус Последнее место службы п/п 45844-"г" В документах есть отметка о судимости

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