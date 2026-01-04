Ульянов Дмитрий Сергеевич
мужской, родился 15.07.1898 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер 11.07.1943
ОтецУльянов Сергей Миронович02.10.1860 ст. г.р.
МатьУльянова (Начатова) Евдокия Михайловна01.02.1861 ст. г.р.
Супруги
Ульянова Анна Григорьевна03.01.1898 ст. г.р.
Дети
Ульянов Иван Дмитриевич1919 г.р.
Ульянова Екатерина Дмитриевна13.11.1923 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна
Награда
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Крещение
16.07.1898 ст.
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
13.11.1923
Дочь: Ульянова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.05.1932
Сын: Ульянов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульянова Анна Григорьевна
Осуждение
1938
Работа или профессия
До 1941
Место жительства
До 1941
Призыв на военную службу
18.11.1941
Военная служба
С 18.11.1941
Смерть
11.07.1943