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Ульянова Анна Григорьевна

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.01.1898

Дата смерти

14.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1898

Отец: Григорий

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ульянов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1923

Дочь: Ульянова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Дмитрий Сергеевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
14.12.1997
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область