Ульянова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1898
Дата смерти14.12.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1898
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.11.1923
Дочь: Ульянова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.05.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Сергеевич
Смерть
14.12.1997