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Молчанов Степан Николаевич

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Место рождения

Новоазовск

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Молчанов Николай Степанович

Мать: Молчанова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1905

Дочь: Андреева Виктория Степановна

Мать ребёнка: Мария Гордеевна

Ворошиловград, Luhansk, Luhans'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Молчанов Николай Степанович

Мать ребёнка: Мария Гордеевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
?.08.1917
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