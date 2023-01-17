Молчанов Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти?.08.1917
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
12.06.1905
Дочь: Андреева Виктория Степановна
Мать ребёнка: Мария Гордеевна
Ворошиловград, Luhansk, Luhans'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Молчанов Николай Степанович
Мать ребёнка: Мария Гордеевна
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
?.08.1917