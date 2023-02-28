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(Молчанова) Мария Гордеевна

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Место рождения

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.06.1905

Дочь: Андреева Виктория Степановна

Отец ребёнка: Молчанов Степан Николаевич

Ворошиловград, Luhansk, Luhans'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Молчанов Николай Степанович

Отец ребёнка: Молчанов Степан Николаевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
1963
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