(Молчанова) Мария Гордеевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1905
Дочь: Андреева Виктория Степановна
Отец ребёнка: Молчанов Степан Николаевич
Ворошиловград, Luhansk, Luhans'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Молчанов Николай Степанович
Отец ребёнка: Молчанов Степан Николаевич
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
1963