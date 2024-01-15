Андреева (Молчанова) Виктория Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Молчанова) Виктория Степановна

Место рождения

Луганск

Дата рождения

12.06.1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1905

Отец: Молчанов Степан Николаевич

Мать: (Молчанова) Мария Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
08.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1978

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