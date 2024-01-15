Андреева (Молчанова) Виктория Степановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1905
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1978