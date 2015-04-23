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Андреев Владимир Петрович

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Место рождения

Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Андреев Петр Иванович

Мать: Андреева Надежда Петровна

Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
15.11.1931

Сын: Андреев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Виктория Степановна

Россия
Рождение ребёнка
08.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Виктория Степановна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Виктория Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
профессор, доцент кафедры
Смерть
23.04.1958
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
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