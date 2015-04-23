Андреев Владимир Петрович
Место рожденияKharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
Дата рождения1902
Дата смерти23.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Андреев Петр Иванович
Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
15.11.1931
Сын: Андреев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Виктория Степановна
Россия
Рождение ребёнка
08.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Виктория Степановна
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
профессор, доцент кафедры
Смерть
23.04.1958
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia