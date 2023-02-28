Андреев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Петр Иванович

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Андреев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Андреева Надежда Петровна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
?.11.1905

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Андреева Надежда Петровна

Рождение ребёнка
?.11.1906

Сын: Андреев Константин Петрович

Мать ребёнка: Андреева Надежда Петровна

Смерть
20.02.1943
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