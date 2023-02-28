Андреев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти20.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Андреев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Андреева Надежда Петровна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
?.11.1905
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Андреева Надежда Петровна
Рождение ребёнка
?.11.1906
Сын: Андреев Константин Петрович
Мать ребёнка: Андреева Надежда Петровна
Смерть
20.02.1943