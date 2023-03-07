Андреева (Мягкова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Андреев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
?.11.1905
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1906
Сын: Андреев Константин Петрович
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Смерть
1959