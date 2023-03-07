Андреева (Мягкова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Мягкова) Надежда Петровна

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Андреев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
?.11.1905

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1906

Сын: Андреев Константин Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович

Смерть
1959
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