Молчанова Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Неонила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Молчанов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Молчанов Виссарион Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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