Молчанова Неонила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Молчанов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Молчанов Виссарион Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно