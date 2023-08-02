Лисицын Емельян Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Емельян Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Лисицын Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Лисицына) Матрена Емельяновна

Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Лисицын Яков Емельянович

Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Лисицын Степан Емельянович

Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Лисицына) Устинья Емельяновна

Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Лисицына) Аксинья Емельяновна

Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лисицын Петр Емельянович

Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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