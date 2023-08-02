Лисицын Емельян Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Лисицын Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Лисицына) Матрена Емельяновна
Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лисицын Степан Емельянович
Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Лисицына) Устинья Емельяновна
Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Лисицына) Аксинья Емельяновна
Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Лисицына Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно