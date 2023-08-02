Лисицына Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Матрена Емельяновна
Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лисицын Степан Емельянович
Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Устинья Емельяновна
Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Аксинья Емельяновна
Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович
Смерть
Неизвестно