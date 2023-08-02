Лисицына Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Матрена Емельяновна

Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Лисицын Яков Емельянович

Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Лисицын Степан Емельянович

Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Устинья Емельяновна

Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Аксинья Емельяновна

Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лисицын Петр Емельянович

Отец ребёнка: Лисицын Емельян Анисимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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