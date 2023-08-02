Лисицын Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Лисицын Ефим Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Лисицын Емельян Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Лисицын Алексей Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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