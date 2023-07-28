Лисицын Яков Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Лисицына Екатерина Аврамовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Лисицына Екатерина Аврамовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Лисицына Екатерина Аврамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно