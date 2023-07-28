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Лисицын Яков Емельянович

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Лисицын Емельян Анисимович

Мать: Лисицына Анна Михайлова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Лисицын Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Лисицына Екатерина Аврамовна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Лисицына Екатерина Аврамовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Лисицына Екатерина Аврамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына Екатерина Аврамовна

Смерть
Неизвестно