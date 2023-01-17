Позняков Иван Потапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Позняков Потап Самуилов
Мать: Познякова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Позняков Александр Иванов
Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Позняков Иван Иванов
Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Познякова Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Познякова Ольга Иванова
Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова
Смерть
После 1858