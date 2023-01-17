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Позняков Иван Потапов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Позняков Потап Самуилов

Мать: Познякова Стефанида

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Позняков Александр Иванов

Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1832

Жена: Познякова Прасковья Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Позняков Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Позняков Иван Иванов

Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Познякова Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Познякова Ольга Иванова

Мать ребёнка: Познякова Прасковья Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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