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Позняков Потап Самуилов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

13.08.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Позняков Самуил Тимофеев

Мать: Познякова Аксинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Познякова Мария Потапова

Мать ребёнка: Познякова Стефанида

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1802

Жена: Познякова Стефанида

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Познякова Василиса Потапова

Мать ребёнка: Познякова Стефанида

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Познякова Авдотья Потапова

Мать ребёнка: Познякова Стефанида

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Позняков Иван Потапов

Мать ребёнка: Познякова Стефанида

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Познякова Матрена Потапова

Мать ребёнка: Познякова Стефанида

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
13.08.1818 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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