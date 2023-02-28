Позняков Потап Самуилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти13.08.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Позняков Самуил Тимофеев
Мать: Познякова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Познякова Мария Потапова
Мать ребёнка: Познякова Стефанида
Бракосочетание
До 1802
Жена: Познякова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Познякова Василиса Потапова
Мать ребёнка: Познякова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Познякова Авдотья Потапова
Мать ребёнка: Познякова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Познякова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Познякова Матрена Потапова
Мать ребёнка: Познякова Стефанида
Смерть
13.08.1818 ст.