Познякова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Позняков Никита Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1774

Муж: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Позняков Потап Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Позняков Антон Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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