Познякова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Бракосочетание
До 1774
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Смерть
После 1816