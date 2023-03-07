Позняков Антон Самуилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Позняков Самуил Тимофеев
Мать: Познякова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Мелания Антонова
Мать ребёнка: Познякова Анна
Бракосочетание
До 1804
Жена: Познякова Анна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Познякова Мария Антонова
Мать ребёнка: Познякова Анна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Познякова Аксинья Антонова
Мать ребёнка: Познякова Анна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Елагина Надежда Антонова
Мать ребёнка: Познякова Анна
Смерть
1823