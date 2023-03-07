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Позняков Антон Самуилов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Позняков Самуил Тимофеев

Мать: Познякова Аксинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Мелания Антонова

Мать ребёнка: Познякова Анна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1804

Жена: Познякова Анна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Познякова Мария Антонова

Мать ребёнка: Познякова Анна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Познякова Аксинья Антонова

Мать ребёнка: Познякова Анна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Елагина Надежда Антонова

Мать ребёнка: Познякова Анна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1823
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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