Елагина (Познякова) Надежда Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Позняков Антон Самуилов
Мать: Познякова Анна
Бракосочетание
07.01.1834 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834
Сын: Елагин Петр Степанов
Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Елагина Мария Степанова
Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Елагина Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев
Смерть
После 1858