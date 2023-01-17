Елагина (Познякова) Надежда Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Познякова) Надежда Антонова

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Позняков Антон Самуилов

Мать: Познякова Анна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1834 ст.

Муж: Елагин Степан Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Сын: Елагин Петр Степанов

Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Елагин Григорий Степанов

Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Елагина Мария Степанова

Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Елагина Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Елагин Степан Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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