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Позняков Никита Самуилов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Позняков Самуил Тимофеев

Мать: Познякова Аксинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1797

Жена: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Позняков Степан Никитин

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Познякова Анна Никитина

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Позняков Агафон Никитин

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Познякова Дарья Никитина

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Белолипецкая Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Позняков Матвей Никитин

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Познякова Мария Никитина

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Сын: Позняков Нистрат Никитин

Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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