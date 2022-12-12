Позняков Никита Самуилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Позняков Самуил Тимофеев
Мать: Познякова Аксинья
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Познякова Анна Никитина
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Познякова Дарья Никитина
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Белолипецкая Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Познякова Мария Никитина
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834
Мать ребёнка: Познякова Матрена Петрова
Смерть
После 1858