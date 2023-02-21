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Познякова Матрена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Позняков Степан Никитин

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1797

Муж: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Познякова Анна Никитина

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Позняков Агафон Никитин

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Познякова Дарья Никитина

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Белолипецкая Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Позняков Матвей Никитин

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Познякова Мария Никитина

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Сын: Позняков Нистрат Никитин

Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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