Познякова Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Познякова Анна Никитина
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Познякова Дарья Никитина
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Белолипецкая Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Познякова Мария Никитина
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834
Отец ребёнка: Позняков Никита Самуилов
Смерть
Между 1834 и 1858