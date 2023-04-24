Белолипецкая (Познякова) Авдотья Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
15.01.1828 ст.
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Белолипецкая Анна Семенова
Отец ребёнка: Белолипецкий Семен Лукич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Белолипецкая Матрена Семенова
Отец ребёнка: Белолипецкий Семен Лукич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Белолипецкий Илья Семенов
Отец ребёнка: Белолипецкий Семен Лукич
Смерть
После 1834