Белолипецкая (Познякова) Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкая (Познякова) Авдотья Никитина

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Позняков Никита Самуилов

Мать: Познякова Матрена Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.01.1828 ст.

Муж: Белолипецкий Семен Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Белолипецкая Анна Семенова

Отец ребёнка: Белолипецкий Семен Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Белолипецкая Матрена Семенова

Отец ребёнка: Белолипецкий Семен Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Белолипецкий Илья Семенов

Отец ребёнка: Белолипецкий Семен Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
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