Белолипецкий Семен Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1828 ст.
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Белолипецкая Анна Семенова
Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Белолипецкая Матрена Семенова
Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Белолипецкий Илья Семенов
Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Никитина
Смерть
После 1834