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Белолипецкий Семен Лукич

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.01.1828 ст.

Жена: Белолипецкая Авдотья Никитина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Белолипецкая Анна Семенова

Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Никитина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Белолипецкая Матрена Семенова

Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Никитина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Белолипецкий Илья Семенов

Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Никитина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
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