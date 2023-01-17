Познякова Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Познякова Мария Потапова

Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1802

Муж: Позняков Потап Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Познякова Василиса Потапова

Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Познякова Авдотья Потапова

Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Позняков Иван Потапов

Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Познякова Матрена Потапова

Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1816
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