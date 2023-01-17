Познякова Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Познякова Мария Потапова
Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Познякова Василиса Потапова
Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Познякова Авдотья Потапова
Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Познякова Матрена Потапова
Отец ребёнка: Позняков Потап Самуилов
Смерть
После 1816