Познякова Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Позняков Александр Иванов
Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Позняков Иван Иванов
Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Познякова Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Познякова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов
Смерть
После 1858