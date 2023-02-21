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Познякова Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Позняков Александр Иванов

Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1832

Муж: Позняков Иван Потапов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Позняков Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Позняков Иван Иванов

Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Познякова Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Познякова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Позняков Иван Потапов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область