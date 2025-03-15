Пётр Васильев
мужской, родился 1754 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 04.04.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецВасилий Денисов1707 ст. г.р.
МатьФедосья ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Ирина Степанова1759 ст. г.р.
Дети
Гликерия Петрова1780 ст. г.р.
Домна Петрова1783 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Василий Денисов
Мать: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Домна Петрова
Мать ребёнка: Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Ирина Степанова
Место жительства
После 1795 ст.
Рождение ребёнка
С 1796 по 1798 ст.
Дочь: Теплякова Марфа Петрова
Мать ребёнка: Ирина Степанова
Смерть
04.04.1830 ст.
Похороны
04.04.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область