Пётр Васильев 1754 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1754 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер 04.04.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Василий Денисов1707 ст. г.р.
Мать
Федосья ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Ирина Степанова1759 ст. г.р.
Дети
Гликерия Петрова1780 ст. г.р.
Домна Петрова1783 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Василий Денисов

Мать: Федосья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Степанова

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Ирина Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Домна Петрова

Мать ребёнка: Ирина Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Ирина Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Ирина Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Ирина Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
С 1796 по 1798 ст.

Дочь: Теплякова Марфа Петрова

Мать ребёнка: Ирина Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
04.04.1830 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан 85 лет От старости

Похороны
04.04.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата всего одна

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