Домна Петрова
женский, родилась 1783 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
МатьИрина Степанова1759 ст. г.р.
ОтецПётр Васильев1754 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: Пётр Васильев
Мать: Ирина Степанова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно