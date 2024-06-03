Домна Петрова 1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Петрова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1783 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Мать
Ирина Степанова1759 ст. г.р.
Отец
Пётр Васильев1754 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Пётр Васильев

Мать: Ирина Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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