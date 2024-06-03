Василий Петров 1785 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Петров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1785 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Мать
Ирина Степанова1759 ст. г.р.
Отец
Пётр Васильев1754 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Пётр Васильев

Мать: Ирина Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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