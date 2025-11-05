Денисов Антон Васильев
мужской, родился 1764 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 28.11.1833 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецВасилий Денисов1707 ст. г.р.
МатьФедосья ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Анастасия Степанова1774 ст. г.р.
Ефимья Терентьева1765 ст. г.р.
Дети
Евдокия Анотонова02.02.1812 ст. г.р.
Бобков Никита Антонов1815 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1764 ст.
Отец: Василий Денисов
Мать: Федосья Иванова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Терентьева
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1795 ст.
Бракосочетание
До 1805 ст.
Жена: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
02.02.1812 ст.
Дочь: Евдокия Анотонова
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
16.08.1823 ст.
Дочь: Василиса (Васса) Антонова
Мать ребёнка: Анастасия Степанова
Смерть
28.11.1833 ст.
Похороны
28.11.1833 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область