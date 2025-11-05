Денисов Антон Васильев 1764 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Денисов Антон Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1764 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер 28.11.1833 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Василий Денисов1707 ст. г.р.
Мать
Федосья ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Анастасия Степанова1774 ст. г.р.
Ефимья Терентьева1765 ст. г.р.
Дети
Евдокия Анотонова02.02.1812 ст. г.р.
Бобков Никита Антонов1815 ст. г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Василий Денисов

Мать: Федосья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Терентьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1805 ст.

Жена: Анастасия Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
02.02.1812 ст.

Дочь: Евдокия Анотонова

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. безфамильные. крест.

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Бобков Никита Антонов

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
16.08.1823 ст.

Дочь: Василиса (Васса) Антонова

Мать ребёнка: Анастасия Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
28.11.1833 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровой крест. Антоний Василиев Денисов, 85 лет. От старости. Впервые упоминается как "Денисов".

Похороны
28.11.1833 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Одна дата.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.