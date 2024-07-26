Никита Антонов
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Денисов Антон Васильев
Мать: Анастасия Степанова
Бракосочетание
28.10.1834 ст.
Жена: Агафья Климова
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крест. сын Никита Антонов, 19 лет первым браком Того же сц. и пом. девица Агафья дочь после умершего крест. Климента Петрова, 17 лет Поручители Того ж сельца и помещицы крестьяне Тыс... Показать все
Смерть
Неизвестно