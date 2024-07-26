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Никита Антонов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1774 г.р.

Жена

1816 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1815 ст.

Отец: Денисов Антон Васильев

Мать: Анастасия Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.10.1834 ст.

Жена: Агафья Климова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крест. сын Никита Антонов, 19 лет первым браком Того же сц. и пом. девица Агафья дочь после умершего крест. Климента Петрова, 17 лет Поручители Того ж сельца и помещицы крестьяне Тыс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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