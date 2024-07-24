Ефимья Терентьева 1765 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимья Терентьева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1765 ст., Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Между 1795 и 1805 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Супруги
Денисов Антон Васильев1764 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Антон Васильев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Между 1795 и 1805 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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