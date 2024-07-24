Ефимья Терентьева
женский, родилась 1765 ст., Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Между 1795 и 1805 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Супруги
Денисов Антон Васильев1764 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Между 1795 и 1805 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область