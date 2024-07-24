Федосья Иванова
женский, родилась Неизвестно, Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Денисов1707 ст. г.р.
Дети
Кузьма Васильев1752 ст. г.р.
Иван Васильев1753 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Денисов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Кузьма Васильев
Отец ребёнка: Василий Денисов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Денисов
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Денисов
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Денисов
Рождение ребёнка
1764 ст.
Отец ребёнка: Василий Денисов
Смерть
Неизвестно
В РС 1782 возраст не указан вовсе