Федосья Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась Неизвестно, Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Денисов1707 ст. г.р.
Дети
Кузьма Васильев1752 ст. г.р.
Иван Васильев1753 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

В РС 1782 возраст не указан вовсе

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Кузьма Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Денисов Антон Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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