Чернявский Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1928
Дата смерти2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928
Отец: Чернявский Михаил Илларионович
Мать: Чернявская Варвара
Место жительства
С 1928
Бракосочетание
Между 1948 и 1957
Рождение ребёнка
06.05.1957
Дочь: Галушко Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Чернявская Лидия Федосеевна
Рождение ребёнка
06.02.1963
Сын: Чернявский Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Чернявская Лидия Федосеевна
Место жительства
С 1963
Смерть
2011