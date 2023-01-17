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Чернявский Анатолий Михайлович

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Место рождения

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

23.10.1928

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928

Отец: Чернявский Михаил Илларионович

Мать: Чернявская Варвара

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
С 1928
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Между 1948 и 1957

Жена: Чернявская Лидия Федосеевна

Рождение ребёнка
06.05.1957

Дочь: Галушко Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Чернявская Лидия Федосеевна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.02.1963

Сын: Чернявский Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Чернявская Лидия Федосеевна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1963
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
2011
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