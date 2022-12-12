Чернявская (Рябцева) Лидия Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Рябцева) Лидия Федосеевна

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Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

15.07.1932

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1932
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1948 и 1957

Муж: Чернявский Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
06.05.1957

Дочь: Галушко Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Михайлович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.02.1963

Сын: Чернявский Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Михайлович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
2011
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