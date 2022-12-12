Чернявская (Рябцева) Лидия Федосеевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1932
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932
Бракосочетание
Между 1948 и 1957
Рождение ребёнка
06.05.1957
Дочь: Галушко Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1963
Сын: Чернявский Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Михайлович
Смерть
2011