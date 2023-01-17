Чернявская Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Между 1927 и 2000

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1916

Муж: Чернявский Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
30.08.1926

Сын: Чернявский Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Чернявский Михаил Илларионович

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
С 1926
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Между 1927 и 2000
Рождение ребёнка
23.10.1928

Сын: Чернявский Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Чернявский Михаил Илларионович

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
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