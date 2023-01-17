Чернявская Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиМежду 1927 и 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1916
Рождение ребёнка
30.08.1926
Сын: Чернявский Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Чернявский Михаил Илларионович
Место жительства
С 1926
Смерть
Между 1927 и 2000
Рождение ребёнка
23.10.1928
Сын: Чернявский Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Чернявский Михаил Илларионович