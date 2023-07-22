Шукан Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1878 ст.
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.
Дочь: Васечко Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1887 ст.
Дочь: Шукан Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.
Сын: Шукан Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1893 ст.
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.
Дочь: Шукан Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1901 ст.
Дочь: Шукан Домна Васильевна
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно