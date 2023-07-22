Шукан Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукан Елена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.

Сын: Шукан Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1878 ст.

Сын: Шукан Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1880 ст.

Сын: Шукан Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.

Дочь: Васечко Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1887 ст.

Дочь: Шукан Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.

Сын: Шукан Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1893 ст.

Сын: Шукан Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.

Дочь: Шукан Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1901 ст.

Дочь: Шукан Домна Васильевна

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1904 ст.

Сын: Шукан Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Шукан Василий Иванович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукан Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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