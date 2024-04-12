Шукан Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1880 ст.
Дата смерти11.08.1943
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1880 ст.
Отец: Шукан Василий Иванович
Мать: Шукан Елена Гавриловна
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Жена: Шукан Юлия Ивановна
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Шукан Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.
Дочь: Шукан Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Шукан Юлия Ивановна
Смерть
11.08.1943