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Шукан Георгий Васильевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.11.1880 ст.

Дата смерти

11.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1880 ст.

Отец: Шукан Василий Иванович

Мать: Шукан Елена Гавриловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Жена: Шукан Юлия Ивановна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Сын: Шукан Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Шукан Юлия Ивановна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.

Дочь: Шукан Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Шукан Юлия Ивановна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.08.1943
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