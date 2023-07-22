Шукан Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШукан Юлия Ивановна

Шукан Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

07.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Муж: Шукан Георгий Васильевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Сын: Шукан Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Шукан Георгий Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.

Дочь: Шукан Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Шукан Георгий Васильевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
07.01.1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close