Шукан Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти07.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Шукан Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1908 ст.
Дочь: Шукан Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Шукан Георгий Васильевич
Смерть
07.01.1958