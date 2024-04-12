Васечко (Шукан) Федосья Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884 ст.
Отец: Шукан Василий Иванович
Мать: Шукан Елена Гавриловна
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1907 ст.
Дочь: Васечко Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Васечко Андрей Филиппович
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно