Васечко (Шукан) Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечко (Шукан) Федосья Васильевна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.08.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884 ст.

Отец: Шукан Василий Иванович

Мать: Шукан Елена Гавриловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Васечко Андрей Филиппович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1907 ст.

Дочь: Васечко Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Васечко Андрей Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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