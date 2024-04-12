Шукан Тихон Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1878 ст.
Отец: Шукан Василий Иванович
Мать: Шукан Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
06.10.1913 ст.
Сын: Шукан Фома Тихонович
Мать ребёнка: Шукан Александра Николаевна
Рождение ребёнка
01.12.1914 ст.
Мать ребёнка: Шукан Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно