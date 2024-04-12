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Шукан Тихон Васильевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1878 ст.

Отец: Шукан Василий Иванович

Мать: Шукан Елена Гавриловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1913 ст.

Сын: Шукан Фома Тихонович

Мать ребёнка: Шукан Александра Николаевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1914 ст.

Сын: Шукан Николай Тихонович

Мать ребёнка: Шукан Александра Николаевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шукан Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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