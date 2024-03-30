Даниил Назаров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Назар Максимов
Мать: Минодора Филлипова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Степанида Даниловна
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Данилович
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно