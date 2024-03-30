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Даниил Назаров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Назар Максимов

Мать: Минодора Филлипова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Степанида Даниловна

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Данилович

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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