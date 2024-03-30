Минодора Филлипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинодора Филлипова

Минодора Филлипова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Семён Назаров

Отец ребёнка: Назар Максимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Марк Назаров

Отец ребёнка: Назар Максимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Даниил Назаров

Отец ребёнка: Назар Максимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Назарова

Отец ребёнка: Назар Максимов

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Назарова

Отец ребёнка: Назар Максимов

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Максимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close