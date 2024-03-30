Минодора Филлипова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семён Назаров
Отец ребёнка: Назар Максимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Марк Назаров
Отец ребёнка: Назар Максимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Даниил Назаров
Отец ребёнка: Назар Максимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Назарова
Отец ребёнка: Назар Максимов
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Назарова
Отец ребёнка: Назар Максимов
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Максимов
Смерть
Неизвестно