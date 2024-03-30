Мария Ефимовна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Назаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Степанида Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Назаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Назаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Даниил Назаров
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Назаров
Смерть
Неизвестно