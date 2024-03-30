Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ефимовна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Назаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Степанида Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Назаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Назаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Даниил Назаров

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Назаров

Смерть
Неизвестно
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