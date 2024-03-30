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Иван Данилович

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил Назаров

Мать: Мария Ефимовна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1889 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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