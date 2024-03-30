Иван Данилович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил Назаров
Мать: Мария Ефимовна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1889 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно