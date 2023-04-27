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Гагарин Сергей Васильевич

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

06.04.1713

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1713

Отец: Гагарин Василий Иванович

Мать: Гагарина (Волкова) Мария Исаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, сенатор
Рождение ребёнка
30.06.1747

Сын: князь Гагарин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: княгиня Гагарина (графиня Ягужинская) Прасковья Pavlovna

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1782
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
центрального отделения совхоза "Мишино", Михайловский район, Рязанская область
Мишин, рязанское имение Гагариных

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