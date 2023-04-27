Гагарин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1713
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1713
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, сенатор
Рождение ребёнка
30.06.1747
Сын: князь Гагарин Павел Сергеевич
Мать ребёнка: княгиня Гагарина (графиня Ягужинская) Прасковья Pavlovna
Смерть
1782
Похороны
Неизвестно
центрального отделения совхоза "Мишино", Михайловский район, Рязанская область
Мишин, рязанское имение Гагариных