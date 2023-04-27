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Гагарин Василий Иванович

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

16.05.1692

Дата смерти

09.12.1745

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1692

Отец: Гагарин Иван Иванович

Мать: Гагаринa (Gagarina) N

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1707

Жена: Гагарина (Волкова) Мария Исаевна

Рождение ребёнка
06.04.1713

Сын: Гагарин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гагарина (Волкова) Мария Исаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
09.12.1745

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