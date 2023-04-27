Гагарин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.05.1692
Дата смерти09.12.1745
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1692
Отец: Гагарин Иван Иванович
Мать: Гагаринa (Gagarina) N
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1707
Рождение ребёнка
06.04.1713
Сын: Гагарин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Гагарина (Волкова) Мария Исаевна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
09.12.1745