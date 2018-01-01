посёлок центрального отделения совхоза "Мишино", Михайловский район, Рязанская область (на 2018) — Familio

центрального отделения совхоза "Мишино"

Михайловский район, Рязанская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1926Мишино, с. вл.при прудах.202067476480Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Село Мишино46Пав. Ив. Костылев1031024

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Печерниковская волость
730. Мишина, деревня бывшая владельческая, дворов 42, жителей 289, церковь православная, богадельня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Печерниковская волость
Мишино пос. село церковн. причт.3049при болоте Гладкомъ913225519ПечерникиЦерковь камен.
Мишино (Горюны тож) деревня3053461701583285716Печерники2 мелоч. лавки, кирпич. завод.
При с. Мишине г. Колендо влад. ус.306622455256Печерники
При с. Мишине кр. Ширяева хуторъ306745955256Печерники

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
329307центрального отделения совхоза "Мишино"посёлок54°10'с.ш.39°18'в.д.N-37-067

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