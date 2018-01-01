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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1926Мишино, с. вл.при прудах.202067476480Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Село Мишино46Пав. Ив. Костылев1031024
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
730. Мишина, деревня бывшая владельческая, дворов 42, жителей 289, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мишино пос. село церковн. причт.3049при болоте Гладкомъ—9132255192½ПечерникиЦерковь камен.
Мишино (Горюны тож) деревня30534617015832857165½Печерники2 мелоч. лавки, кирпич. завод.
При с. Мишине г. Колендо влад. ус.3066—22455256Печерники
При с. Мишине кр. Ширяева хуторъ3067—45955256Печерники
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329307центрального отделения совхоза "Мишино"посёлок54°10'с.ш.39°18'в.д.N-37-067