Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Колесник Харитина Евстафиевна
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна
Рождение ребёнка
01.12.1854
Сын: Колесник Наум Евстафьевич
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3Y-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.05.1856
Сын: Колесник Алексей Евстафьевич
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q36-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.03.1859
Сын: Колесник Яков Евстафьевич
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSJ-L?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.06.1861
Дочь: Колесник Ефросинья Остаповна
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS6-L?i=294&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
03.01.1864
Сын: Колесник Иван Евстафьевич
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS9-G?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно