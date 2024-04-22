Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Мать: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Колесник Харитина Евстафиевна

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.12.1854

Сын: Колесник Наум Евстафьевич

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3Y-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.05.1856

Сын: Колесник Алексей Евстафьевич

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q36-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.03.1859

Сын: Колесник Яков Евстафьевич

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSJ-L?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Колесник Ефросинья Остаповна

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS6-L?i=294&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
03.01.1864

Сын: Колесник Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Прохоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS9-G?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Ефросиния Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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